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WATCH: Washington press conference after national title loss to Michigan

Ryan Young • TheDawgReport
Pac-12 Publisher

HOUSTON -- After 21 straight wins, one of the best stories in college football met its end Monday night, as Washington lost 34-13 to Michigan in the CFP national championship game.

Afterward, coach Kalen DeBoer, quarterback Michael Penix Jr. and linebacker Edefuan Ulofoshio put the moment and the season in perspective.

Watch the postgame press conference here:

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